Dilemme : opération spéciale Micromania Cyberpunk 2077 à 29.99 €, dans mon cas avec la revente d'Octopath Traveler 1 Switch + mes 2x10 € de bons d'achat + le jeu me reviendrait à seulement 9.99 €.Considérant qu'Octopath est plutôt difficile à trouver, prendra t-il de la valeur d'ici quelques temps. Je me questionne.

Like

Who likes this ?

posted the 05/05/2025 at 10:16 PM by solarr