L'analyste du jeu vidéo, Mat Piscatella via son Bluesky nous informe que les dépenses pour les abonnements aux jeux à la demande ont été stables depuis 4 ans et l'effet Call of Duty n'a pas été si impactant que cela avec un petit +12% aux USA pour le Game Pass au dernier trimestre 2024.

Cela rejoint les paroles de Phil Spencer dernièrement sur le fait que ce type de consommation n'est pas fait pour tout le monde, ce qui n'empêche pas de continuer à alimenter régulièrement le catalogue (tout comme les sorties).



US spending on video game subscriptions had been basically flat for years following 2020-21 growth, only boosted by 12% in Q4 thanks to CoD going to Game Pass. Subscriptions are certainly not THE future of gaming (although they can continue to be part of it).



Lorsque l'on voit les diverses manipulations pour accroître artificiellement le nombre deviennes PS+ ou GP et que cela ne suffit pas pour atteindre 50M, on peut comprendre que cela sera compliqué dans le futur de ne compter que là-dessus en effet.