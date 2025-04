Je vous propose de découvrir ces OST/BA lumineux dans leur sombre dessein, de jeux extraordinaires, prouvant les capacités des devs dans les scènes anthropomorphiques ingame que j'ai trouvées bluffantes.Pour ceux qui y ont joué, sur VITA ou ailleurs pour Limbo et INSIDE (mêmes devs) puis Backbone, l'atmosphère y est incroyable.A tous les amoureux de point'n'click, de films muets ou d'histoires tragiques, en continu.Backbone jeu PC (surtout le 1er) - Limbo - INSIDE (toutes plateformes), Faites vos jeux !Cette ligne de basse fracasse (dès le 2ème tracks)Avec la participation d'Arooj Aftab, chanteuse, productrice et compositriceTRAILERS

posted the 04/27/2025 at 12:14 PM by solarr