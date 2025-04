Bon bah comme attendu, c'est pas mirobolant du tout et je continue de voir un avenir sombre pour Compulsion Games.Et à ceux qui disent "Normal, y a le Game Pass", reste que en sortie récente, Hellblade II a fait un pic à 4.000 (déjà pas glorieux) et plus de 12.000 pour Indiana Jones.Bon.Maintenant j'aimerais avoir l'avis de ceux qui y ont joué après m'avoir craché à la gueule au moment du test.

Who likes this ?

posted the 04/13/2025 at 09:08 AM by shanks