Et ils ont changé de stratégie : Au Japon, ce sont les cartes Micro SD Express qui sont achetées en masse pour être vendues le double du prix sur Amazon ! Les scalpers trouvent toujours une façon de profiter d'une situation de pénuries, ces cartes Micro SD Express étant plutôt rares pour le moment...

Like

Who likes this ?

posted the 04/03/2025 at 03:17 PM by suzukube