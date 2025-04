Texte de @blondexGF"Tout en étant spécialiste du retrogaming, Game Forever n’en suit pas moins l’actualité du jeu vidéo, ainsi que les tendances du moment.On en a déjà parlé de nombreuses fois ici, l’IA générative (ChatGPT, Grok, DeepSeek, Le Chat…) permet de réaliser aussi rapidement que simplement des demandes de rédaction parfois complexes.Sans le recours à l’IA, l’opération – fastidieuse – aurait consisté à taguer les bientôt 10 000 avis en fonction des sensibilités de chacun. Impensable. C’est là que l’IA entre en scène : en fonction de la sensibilité que vous aurez défini dans votre profil – informations totalement confidentielles – vous pourrez obtenir une version de Game Forever qui respecte vos opinions.De nombreux filtres sont à l’étude.Vous êtes un fervent supporter de Donald Trump – et c’est votre droit – et vous ne supportez pas qu’on le critique ? L’IA a immédiatement détecté l’avis de Wizzy pour Donald Trump’s Real Estate Tycoon pour en sortir une version plus compatible avec votre sensibilité politique.Vous êtes un fervent soutien des causes progressistes – et là aussi, c’est votre droit – et vous militez pour davantage d’inclusivité ? L’IA a immédiatement détecté l’avis de Psyhodelik pourpour en proposer une version plus compatible avec votre sensibilité politique.Cela fonctionne aussi pour certains avis mi-figue, mi-raisin : pour un même avis (, l’IA propose ainsi deux versions supplémentaires, différentes de l’original.Nous avons également testé un filtre de bon goût sur un avis (au hasard,), mais le serveur a planté…