Selon Jeff Grubb :Outre le fait qu'il avait entendu parler du Direct Switch 1 à l'avance grâce à un tiers apparemment présent, il indique surtout la présence d'un certain jeu qui va bien faire parler de lui, et ce n'est "pas forcément un jeu Nintendo".Je peux pas m'empêcher de penser à Silksong(et là c'est Astro Bot)

posted the 03/26/2025 at 05:32 PM by shanks