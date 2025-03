Jeux Video

Je soulève la question après les derniers propos de Jez Corden, rebondissant sur la rumeur de Call of Duty 2026 développé sur Next Gen (également PC, PS5, XBS évidemment), pour dire que selon ses sources, aucun kit de développement de la Next Gen n'est actuellement disponible même si les équipes peuvent déjà commencer à concevoir le truc à partir de specs types indiqués par Microsoft.Mais le plus important :"Globalement, la prochaine Xbox sera essentiellement un PC avec une coque adaptée à la télévision, incluant ses propres features."En gros, tu lis ça, tu penses aux Steam Machines, concept sur lequel veut justement revenir Valve après le succès des Steam Deck.Et dans les faits, c'est pas si con car faute de pouvoir encore remporter quelque chose sur le plan hardware, ils peuvent y aller à fond sur le PC mixte avec toutes les choses que ça peut apporter, surtout avec un OS mieux conçu (chose que souhaite publiquement Microsoft) et pourquoi pas une compatibilité Steam OS depuis que Valve a ouvert les vannes à qui le souhaite (Lenovo par exemple).En revanche, la question à la con...Si la Xbox Next Gen est un PC, quid de la rétrocompatibilité des jeux non disponibles sur PC ?Genre Unicorn Overlord...Ou un certain GTA VI(qui finira certes par sortir sur PC mais quand)