Donc voilà Ne Zha 2.Paraît que c'est connu en Chine.Et c'est même tellement connu que c'est devenu le plus gros succès de l'histoire du cinéma en Chine.Et...En incluant les quelques entrées en occident (bien plus confidentiel chez nous, d'ailleurs le premier a jamais été distribué ni doublé en FR), ce film a engendré mondialement 1,75 milliards de dollars au box-office.Oui, il a battu Vice-Versa 2, La Reine des Neiges 2 et Super Mario pour devenir le plus gros succès de l'histoire des films d'animation, et le 8e plus gros succès de l'Histoire tous films confondus (hors inflation).Il peut même encore battre le dernier Spider-Man.Je sens qu'on va rigoler à l'avenir, entre ça et le JV, les mecs sont en train de passer la seconde et j'ose même pas imaginer à quoi ressemblera les différents médias d'ici 10 ans.Ce sketch date mais il est définitivement d'actualitéBonus