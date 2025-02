Aux acheteurs de Blu-Ray et aux fans de Nier Automata qui attendaient la version Blu-Ray de l'anime pour l'ajouter a leur collection, sachez que l’édition de la première saison vendue en France est un raté.Coffret de mauvaise qualité, logo FSK allemand, master TV au lieu du master Blu-Ray (avec les nombreuses corrections) sur une bonne partie des épisodes, qualité d'encodage pas à la hauteur, application de la résine douteuse sur les disques...Vicklatereur fait un test complet du Blu-Ray Français de Crunchyroll qui a décidé une nouvelle fois de se foutre de la gueule du monde.

Like

Who likes this ?

posted the 02/16/2025 at 07:31 PM by guiguif