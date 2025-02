Avec l'annonce la semaine dernière d'un remaster d'Onimusha 2: Samurai's Destiny et l'arrivée d'Onimusha: Way of the Sword, l'avenir est lumineux pour les fans de la série de Capcom.Mais les fans veulent aussi un remaster d'Onimusha 3: Demon Siege, ainsi que le retour de Jean Reno.Eh bien, il s'avère que M. Reno est partant !VG247 a contacté Jean Reno via son agent après l'annonce du remaster d'Onimusha 2 pour lui demander s'il serait ou non disposé à reprendre son rôle si un remaster d'Onimusha 3 était dans les cartons.Ledit agent a répondu : "Bien sûr, Jean serait ravi de reprendre son rôle dans Onimusha 3."La volonté de Reno de reprendre son rôle est une excellente nouvelle et perpétuerait la brève histoire des comédiens d'Onimusha qui reviennent pour des versions remastérisées.