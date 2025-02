Okami a été développé à l'origine par Clover Studio pour la PS2, avec Kamiya comme réalisateur.Le portage Wii sorti deux ans plus tard a été géré par le studio américain Ready at Dawn avec l'utilisation du motion gaming.L'équipe de Ready at Dawn avait évoqué les défis liés au portage de la version PS2 sur Wii. Elle avait affirmé que l'équipe avait « commencé sans ressources » et avait dû procéder à la rétro-ingénierie, mais Kamiya ne semble pas satisfait des résultats.Un follower sur X a demandé à Kamiya s'il lui recommandait de jouer à la version Wii ou de continuer à jouer à la version PC:" La version Wii n’est pas l’originale. J’ai fait la version PS2. Si vous voulez y jouer maintenant, la meilleure version est la version HD. Personnellement, je ne veux pas que vous jouez à la version Wii."