Ce n'est pas grand-chose, mais SEGA vient de redéposer au Japon les marques Skies of Arcadia et Eternal Arcadia (le nom d'origine).Ce n'est peut-être qu'un renouvellement mais quand on voit qu'une masse de licences historiques font leur retour, encore plus chez SEGA (Crazy Taxi, Shinobi, JSR...), j'ai envie d'y croire un peuPtéte même que ça passera par un simple partenariat de polish comme ils l'ont fait avec d'autres (Panzer Dragoon, House of the Dead...) mais si on doit se contenter d'un simple remaster en 2025, faudra quand même s'accrocher vu l'âge de ce monument (au moins, on aura des temps de chargement réduits).