Le troisième volet du projet Final Fantasy VII Remake est actuellement en développement depuis environ neuf mois selon le réalisateur Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase.Le développement progresse sans heurts et à un bon rythme, suivant le calendrier initialement établi.Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs pouvaient s’attendre à ce que le troisième jeu suive la tendance consistant à n’être disponible que sur la prochaine génération de consoles, Kitase a ri et a répondu:"Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça la prochaine fois".Concernant l'exclue Playstation, Hamaguchi a expliqué que Square-Enix a créée un partenariat très solide avec Sony Interactive Entertainment et qu'il espère vraiment que cela continuera à l’avenir.Cependant, il est également vrai que nous ne vivons plus dans une époque où limiter le matériel sur lequel vous pouvez jouer n’offre que des avantages substantiels.Selon lui de nouvelles propriétés intellectuelles seront développées dans ce sens et pense personnellement qu’il est inévitable que des versions console et PC soient publiées en même temps, ou extrêmement proches l’une de l’autre, à l’avenir.