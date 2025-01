Hello, je pense pas être très connu ici mais mon inscription remonte à jeux-france et il n'y a pas un jour qui passe sans que je vienne faire un tour ici.

J'ai longtemps été un gros gamer, depuis la nes en fait à mon adolescence, mais aujourd'hui j'ai moins de passion car les jeux se ressemblent tous et le gameplay à la assassins creed a tué le jeu vidéo. La vidéo de joueur de grenier sur les open World est d'ailleurs excellente pour décrypter ces mécanismes. J'ai tout de même eu de chouettes moment avec elden ring ou les derniers résident evil.

Je joue moins, et je consacre aujourd'hui beaucoup de temps à une passion de 15 ans, la photo de rue.

Créer des images, se construire sa patte artistique, c'est vraiment passionnant.

Étant prof (d'EPS), j'ai une vocation de transmission, j'ai donc lancé ma chaine youtube il y a 3 mois, avec des cours sur la photo de rue le samedi et la partage de mes sorties photos le mardi.

La chaîne marche pas mal j'ai déjà plus de 1250 abonnés.

Je vous invite à aller y faire un tour si le sujet vous intéresse quelque peu

Voir la chaine - https://youtube.com/@sebastienhirsch_photo?si=LWtTqY4vuXFWy6Al