Les infos viennent de Reddit donc pincettes mais :



- Astral Chain 2 a vu sa pré-production lancée dès début 2021

- Face à une mauvaise gestion interne et des développeurs répartis dans tous les sens, le projet a stagné pendant 6 mois

- En 2022, Kamiya relance la machine en même temps que le projet Steel Colossus (on ne sait même pas si ce dernier est encore en vie).

- De nouveaux désaccords, cette fois entre Nintendo et Kamiya, et Nintendo aurait menacé de ressourcer une partie du développement chez un studio externe.

- En 2023, Nintendo met en place un reboot du développement, pour un projet qui sera finalisé sur Switch 2.



Les infos datant de la première version :



- Suite directe avec les mêmes protagonistes (option pour transférer sa sauvegarde).

- L’antagoniste principal était un riche homme d’affaire (Maxwell) doté d’un bras robotique.

- Des choix in-game pouvaient ouvrir la voie à des chapitres et en fermer d’autres, augmentant la replay-value.

- Bestiaire renouvelé avec possibilité de fusionner avec les Légions pour bénéficier de nouveaux pouvoirs élémentaires.

- Mode 2 joueurs davantage travaillé.

- Si tout se passait bien, Platinum avait déjà des plans pour un Astral Chain 3.