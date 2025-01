Le forum chinois Famiboards s'emballe sur la Nintendo Switch 2. Un dataminer annonce que le GPU est d'environ 1,72 TFLOPS en mode portable et d'environ 3,09 TFLOPS en mode stationnaire. Il précise également que le CPU est à environ 1.8 GHz.Les TFLOPS des consoles de salon :PS3 : 0,23 TFLOPSXbox 360 : 0,24 TFLOPSNintendo Wii : 0,06 TFLOPSNintendo Wii U : 0,35 TFLOPSPS4 : 1,84 TFLOPSXbox One : 1,31 TFLOPSPS4 Pro : 4,2 TFLOPSXbox One X : 6 TFLOPSNintendo Switch : 0,39 TFLOPSNintendo Switch Lite : 0,39 TFLOPSNintendo Switch OLED : 0,39 TFLOPSPS5 : 10,28 TFLOPSXbox Series X : 12 TFLOPSPS5 Pro : 16,7 TFLOPSLes TFLOPS des consoles portable :ASUS ROG Ally (Ryzen Z1 Extreme) : 8,6 TFLOPSASUS ROG Ally (Ryzen Z1) : 2,8 TFLOPSAyaneo 2 : 2 TFLOPSGPD Win 4 : 1,8 TFLOPSSteam Deck : 1,6 TFLOPSSteam Deck OLED : 1,6 TFLOPSAyaneo Air Pro : ~1,5 TFLOPSNintendo Switch : 0,20 TFLOPSNintendo Switch Lite : 0,20 TFLOPSNintendo Switch OLED : 0,20 TFLOPS