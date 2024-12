Planète Tripy Game Guides and News

Dans cette vidéo dédiée à l'actualité des jeux vidéo, nous allons parler du rachat de studio et d'un brevet déposé récemment par. Nous verrons tout d'abord la finalisation du rachat de, avant de voir ensemble un brevet qui pourrait être la ou l'une des innovations de laQue pensez-vous de cette technologie, vois avez d'autres idées sur la façon dont elle pourrait être utilisée dans les jeux en dehors de celles que j'ai cité ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2024 at 12:53 PM by tripy73