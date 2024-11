Jeux Video

20 ans depuis sa sortie initiale au Japon.Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce jeu n'a jamais bénéficié d'un remaster HD à partir de l'excellente version 3DS.Le DQIX je peux comprendre car son game design reste particulier, en plus de réclamer du travail de fond pour changer certains trucs (basculer du local au online, rendre les bonus streetpass accessibles d'une autre façon...).Mais LUI.C'est pas comme s'il ne représentait pas quelque chose d'important, encore plus en Europe, et de très facile à transposer, si possible en gardant les ajouts de notre version (les menus hein).(après ça finira par arriver, on le sait)