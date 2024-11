Jeux Video

C'est pas dément.Faut être honnête, c'est pas dément.Ce que le jeu propose, j'y reviendrais à l'heure du test car comme d'habitude, je prend mon temps et je jugerais au moment d'avoir fini le jeu, qu'importe la publication des patchs en cours.Mais en l'état, j'ai un problème : cette sensation que l'on ressent avec des jeux conçus par des teams PC et "bricolé" pour être sur console, sans aucune forme d'optimisation au-delà que 3 bouts de scotch.Pour remonter loin dans le passé, je comparerais à la version 360 de Risen mais en plus récent, on ne peut même plus les dénombrer vu le nombre d'Early Access. Ce que STALKER 2 n'est pas censé être d'ailleurs.Je n'ai pas rencontré de bugs bloquant ni de freeze contrairement à d'autres, ou en tout cas pour l'instant, mais je sais pertinemment que je ne vis pas l'expérience au niveau où elle devrait se situer et où elle se situera peut-être un jour :- 60FPS au prix d'une résolution claquée et d'un popping constant- 30FPS qui atténue le problème mais ça fait mal au cul pour un FPS- Animations des scrips avec deux générations de retard- Gros problèmes de contraste où t'es obligé de monter la luminosité pour ne pas avoir l'impression d'évoluer dans les tréfonds d'une grotte sans torche même en plein air de nuit- Pourquoi le contraste change quand je regarde le ciel ?- Pourquoi le contraste change aussi brutalement quand je regarde par une fenêtre ?- Pourquoi les ennemis poppent toujours au même endroit ?- Pourquoi l'aide à la visée elle fonctionne pas contre ces CONNARDS DE CHIENS MUTANTS ?- Comment l'IA elle arrive à me voir à 200m alors que je suis accroupi derrière une barrière dans une nuit sans lune ?- Comment cette même IA elle arrive à me toucher sans problème à 500m avec une mitrailleuse sans viseur alors que y a 20cm d'espace entre les deux objets qui me couvrent ?Et puis pourquoi je ressens pas de grande différence graphique avec Far Cry 4 sur Xbox One, elle est là la vraie question...Alors oui je sais, la guerre, tout ça.Mais ton jeu il coûte quand même 80 balles hein...Mais c'est surtout que j'en vois dire "oh ça va, c'est jouable, ça reste convenable".Alors jouable oui certes.Mais "convenable", non.Y a rien de convenable.Si Ubisoft sort demain Far Cry 7 avec ce rendu, ces animations et cette optimisation, vous leur cracherez à la gueule, et vous le savez. D'accord, ils sont pas sous les bombes, mais même au-delà de ça, personne se souciera de comprendre les conditions de travail de mecs parfois sous un management de merde (coucou BG&E2). Vous leur cracherez juste à la gueule et demanderez de pendre Yves Guillemot haut et court pour un tel résultat.Je ne sais pas ce que vaut la version PC, mais rien n'empêchait un report de celle sur Xbox Series, parce qu'en l'état, non, ce n'est pas convenable.Mais y a des qualités aussi, j'y reviendrais