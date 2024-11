Important

Je viens de jouer 1H30 à Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5 pro. Pour ce jeu en tout cas, laest bien tenue : j'avais bien une image extrêmement nette et précise avec tous les détails et éléments en plus du mode fidélité (plus de persos dans les gradins par exemple, meilleur ray tracing...), le tout combiné à une parfaite fluidité 60 fps. Lessont vraiment meilleures, quel plaisir ! C'est pour cela que j'ai pris la PS5 pro, je suis donc totalement satisfait pour le moment !, il faut tester en jouant chez sois sur sa télé 4K HDR !