"Lancé il y a deux jours et disponible à la vente depuis seulement hier, le Ryzen 7 9800X3D semble être victime de son succès et des "probables" quantités limitées attribuées par AMD, car le processeur est introuvable en ligne. Que cela soit aux USA, (en Chine) en Europe ou même en France, le processeur est indisponible à l'achat et il faut attendre de 7 à 15 jours pour ce dernier soit de nouveau disponible.Il semblerait que quelques références soient encore disponibles à la vente, mais dans les boutiques physiques seulement.Ce processeur a bénéficié de tests très positifs et il était clairement attendu par la communauté des joueurs. Aux USA, il y avait carrément des queues dans les magasins pour acheter ce nouveau venu... Oui en parle bien d'un processeur...Après, comme nous le disions, le processeur se vend comme des petits pains et en plus les quantités disponibles étaient surement très très limitées pour le jour du lancement. Dans tous les cas, dans certaines boutiques, comme chez Mind Factory, il est maintenant impossible de précommander le processeur."Bientôt un engouement similaire est à prévoir pour le 9950x3D que l'on pressent être le meilleur CPU multi-tâches au monde, avec son double CCD / double VCache, pour une consommation comprise entre 120 et 170 Watts, une PROUESSE !VITE que Jig nous burn tout ça ![video]http://youtube.com/shorts/_8CGA_Z50Ds?si=_NOR6mCSz2gVIRt8[/video]YEAH