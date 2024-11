Selon Totoss, la stratégie actuelle de Sony consiste à créer des clients démat' grace à la PS5 Pro, car l'achat d'une PS5 pro permet de reprendre le lecteur de sa PS5 Slim et de la revendre d'occasion comme une PS5 Demat grace à la plaque du lecteur de la Pro qui est compatible avec la Slim.Dans tous les cas, une PS5 pro vendue engendre la création d'un client démat (via la PS5 Pro ou la vente d'occaz d'une slim sans lecteur).

posted the 11/08/2024 at 06:55 AM by suzukube