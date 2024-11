Jeux Video

Découverte du côté obscur

Bon ce n'est pas encore demain que Star Wars va se relever du titanesque bordel mis en place par l'ère Disney car après l'annulation de la Saison 2 de The Acolyte, c'est maintenant le nouveau grand film (avec Rey) qui prends des allures de Blade, autre arlésienne de Disney.Au départ, on avait le duo Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson à l'écriture mais ils se sont barrés (mais pourquoi ?), remplacé début 2023 par Steven Knight (Peacky Blinders) qui, apprenons-le aujourd'hui, s'est également barré du projet.Voilà.(prévu de base en 2026) repart à zéro et n'a plus de scénariste, mais Disney maintient quoi qu'il arrive à la réalisation Sharmeen Obaid-Chinoy (elle a bossé sur Miss Marvel, donc ce sera sûrement génial).reste prévu pour mai 2026 mais même pas pris le temps de voir la Saison 3 perso...