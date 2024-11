Jeux Video

Selon la chaîne Youtube "Residence of Evil", apparemment jugée fiable pour être allé vérifier mais on va garder les pincettes habituelles :



- Resident Evil 9 se déroulera 4 ans après Village (le jeu de base, pas l'extension Shadows of Rose).

- Leon et Jill en persos jouables.

- Apparition de Chris et Barry (non jouables).

- Design de Jill proche de celui de RE5 Lost in Nightmare, celui de Leon de RE Damnation (avec cheveux plus longs et début de barbe apparente).

- Se déroulera sur une île, sous une enquête pour retrouver la société qui a créé Eveline (RE7).

- Jill comme Leon sont infectés par le Megamycete.

- Parmi les lieux : hopital abandonné, grottes, forêt et un temple.

- L'ennemi random de cet épisode sera de nouveau un zombie évolué, au sound-design proche des Ganados.

- Leon comme Jill auront chacun leur propre Nemesis.

- Le bad guy est nommé "M.Simon", le superviseur de la production de masse des armes biologiques de l'île.

- Capcom lancera ses tests internes au Japon entre avril et septembre (supposant une sortie pour 2026).