Nouvelle vidéo 'Jeux Cultes' aujourd'hui, où je reviens en détail sur l'arlesienne EPIC, dont le développement à été très long et tumultueux.Parti pour être à la base une simple suite aux shoot em'up cultes Goldrunner, le jeu va finalement prendre de l'ampleur pour devenir le space opera que l'on connaît.Retour en détail sur ce jeu phénomène...

Who likes this ?

posted the 10/25/2024 at 05:30 PM by jedi