Quelqu'un s'est amusé à comparé les screenshots fourni par Nixxes pour le remaster de Zero Dawn avec sa version original tout en essayant de s'approcher le plus possible de la même heure dans le jeu même si je trouve pour certains ils trop dans la fin de journée et c'est moins le cas sur le remaster. Après le premier jeux à six heures différentes dans la journée qui sont "baked" là où la suite en a douze :On voit assez facilement les améliorations sur les textures, la densité de végétation, le rendu de l'eau, l'éclairage ou encore les réflexions.Là on peut voir que désormais les briques ne sont pas juste une simple texture mais sont entièrement modélisées, Nixxes développé un outil pour permettre aux artistes d'ajouter de la géométrie au différents bâtiments.Ici on peut voir le sol est désormais entièrement modélisé et réagit désormais à la lumière comme la poutre en bois qui désormais à sa propre ombre en réagissant à la lumière qui est émise par la torche.L'ajout du nouveau système de global illumination change totalement le look de la scène même si c'est compliqué de vraiment comparé comme je l'ai dit au tout début mais on peut voir ici la mise en exergue que comme l'avait dit Nixxes, ils ont augmenté la densité des PNJ et leurs activités car c'est vrai que Meridian paraissait assez vide.Là le screenshot a été pris lors de l'exact même moment de la conversation donc on peut avoir l'ajout de la nouvelle mocap pour rendre les conversations moins statique.Sinon les améliorations sur le rendu des personnages comme la texture de peau, le rendu des cheveux barbe ou encore les animations faciales et assez évident même chose pour le rendu des différents matériaux sur les vêtements.Franchement Nixxes a fait du très bon boulot et même artistiquement dans les choix et rajouts qu'ils ont effectué.Après ça montre aussi les efforts de Guerrilla pour améliorer son moteur entre Zero Dawn et Forbidden West.