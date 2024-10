Jeux Video

Selon Gautoz, via l'émission Origami :- La team Prince of Persia : The Lost Crown a été dissoute.- Les choses sentaient déjà mauvais après la sortie du jeu et tout est ensuite devenu clair au printemps.- Plusieurs membres ont tout fait pour obtenir le greenlight d'une suite, ou dans le pire des cas de nouvelles extensions (tout a été refusé).- Ubisoft a préféré, sans surprise, que la main d'oeuvre serve d'apport pour des projets plus vendeurs.Bonus rigoloSelon les mêmes sources à Montpellier, l'une des raisons du refus par Ubisoft, c'est qu'un nouvel épisode risquerait de "cannibaliser les ventes du premier".De la part de l'éditeur derrière Assassin's CreedEn avis perso, le jeu était cool mais manquait d'un truc.Un 2 avec 2/3 idées originales et une DA bien travaillée (autre chose que du Fortnite-lite), ça aurait pu changer les choses.