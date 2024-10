On fête les 40 ans de la sortie de l'Amstrad CPC 464 en France, à travers une vidéo décryptage, où on analyse comment la bête à été reçue en France par la presse de l'époque.On passe donc en revue 7 magazines, allant du très connu (Tilt, Hebdogiciel) au moins connu (ABC informatique).Et on apprend plein de choses très intéressantes sur la sortie de la machine d'Alan Sugar, notamment les chiffres de vente des premières semaines, les problèmes d'approvisionnement, et surtout la frénésie qui a emporté le grand public pour pouvoir s'en procurer un, guettant l'arrivée des palettes d'ordis ...Alors c'était pas la sortie de la PS2 en France, mais en se projetant dans le contexte de l'époque c'était un vrai phénomène de société qui était en train de naitre ...