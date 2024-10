Le débat entre consoles et PC Gamer est aussi vieux que l’histoire du jeu vidéo elle-même, mais avec l'annonce récente de de laà 799 euros qui a fait couler beaucoup d'encre, les consoles sont désormais de plus en plus proches du PC de jeu que beaucoup se demandent si ça ne serait pas plus logique de monter unaussi puissant et si c'est possible pour le même prix ?La chaine allemandea relevé ce défi et a tenté de construire unPour se rapprocher de ce que propose laen termes de prix hardware et de performances, unle plus comparable devra etre équipé d'au moins d'un processeur Ryzen 7 3700x, d'une carte graphique RX 7800 XT avec 16 Go de RAM et d'un SSD (nvme gen 4) de 2 TB, et déjà rien qu'avec ces 4 composants on tourne àComme ici il est question d'unqui devrait éclipser lapour le même prix, il ne s'agit donc pas de faire aussi bien mais de faire tout simplement mieux pour voir si c'est possible ou non ? C'est ce quea tenté de faire avec une configuration équipée d'un Ryzen 7 5700X3D, une RX 7700 XT, de 32 Go DDR4 et un SSD de 1TB avec une carte mère MSI B550M Pro des plus cheap sur le marché.Premier hic pour eux : c'est qu'ici le PC assemblé dépasse le budget de 799 euros, on est à au moins 999 euros, le tout sans licence Windows, ni clavier/souris et avec un SSD de 1TB seulement soit la moitié.Ils rajoutent aussi que les consoles sont prêtes à être utilisées par l'utilisateur dès le départ. En revanche, un PC de jeu de ce type nécessite un montage et il faut le savoir-faire nécessaire pour ou faire appel à un professionnel ce qui a un cout malheureusement. Pour eux aussi l'un des plus grands avantages d'une console c'est aussi le coté « plug-and-play » :Assembler un PC n'est pas à la portée de tous, et même pour les habitués ça reste un effort à faire sans même rentrer dans les détails des difficultés techniques qu'on peut rencontrer avec Windows ce qui peut parfois s'avérer être un vrai casse tête quand ça se produit.Au final, la vidéo dedémontre qu'il est actuellement pas possible de créer un PC de jeu qui puisse rivaliser avec laen termes de prix et de performances, du moins pas sans compromis.Est-ce pour autant le prix de laest justifié ? Pour certains surement non, pour d'autres c'est compréhensible vu l'état du marché.Bien sur il faut garder à l'esprit qu'un PC n'est pas seulement limité aux jeux vidéo et donc en termes de polyvalence et de fonctionnalités il surpassera toujours une console. Mais si on parle seulement d'un usage gaming là ça devient différent et le PC qui puisse faire aussi bien sera plus cher que la console.Et bien qu'unoffre certains avantages, tels que des jeux en dématérialisé moins chers, jouer en ligne gratuitement sans devoir payer un abonnement supplémentaire, vous n'aurez pas à vous soucier de la rétrocompatibilité pour la prochaine génération, etc. il y a tout de même quelques inconvénients : coûts plus élevés, possibles soucis techniques, c'est moins plug-and-play...Au final, cette vidéo deest ce qu'elle est, mais néanmoins pour l'heure elle démontre qu'en aucun cas unpour la même somme peut faire de l'ombre à lacomme certains peuvent le penser.