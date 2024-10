Salut à tous,

une petite question me taraude ...

j'ai the last of us part 2 ps4 en physique, j'ai acheté l'upgrade remastered PS5...

Et voici la question:

Si j'achète la version démat' PS4, est ce que je pourrai profiter de la version remastered PS5 ? Est ce que l'upgrade me sera proposée sans supplément à partir de ma nouvelle version démat' ?