En deux mots car dodo : - Switch 2 : nom de code "Ounces" - Le nom de code est également présent dans le dernier firmware de la Switch 2 (rapport avec la bêta pour la mystérieuse fonctionnalité ?) - Pokémon Z/A sera exclu Switch 1 - Pokémon 10G sera cross-gen - Pokémon 10G a pour nom de code Gaia (version K&N) - Nouveau Pokémon MMO essentiellement basé sur les combats (nom de code Synapse) en collab avec ILCA Le leak contiendrait un build très avancé de Z/A. (et accessoirement un build beta de N&B)

posted the 10/12/2024 at 09:50 PM by shanks