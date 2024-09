- Utilise les mêmes techniques que le remake de Zelda : Link's Awakening- Les problèmes de taux de rafraîchissement de Link's Awakening sont également présents dans ce jeu.- Le jeu oscille entre 60 et 30 FPS.- Cela est probablement dû à l'utilisation d'une synchronisation verticale à double tampon.- Le monde est plus vaste et plus homogène, donc la Switch a du mal.- Il pourrait s'agir d'un problème de bande passante mémoire ou de CPU.- Problèmes de fréquence d'images déclenchés par les déplacements dans le monde- Les zones de l'Overworld et certains grands affrontements de boss sont souvent à 30 FPS, avec des piques à 60 FPS.- Les donjons sont généralement à 60 FPS- Qualité d'image similaire à celle de Link's Awakening- La résolution de Zelda : Echoes of Wisdom varie généralement de 972p à 1080p en intérieur.- La résolution à l'extérieur peut descendre à 720p