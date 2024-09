"When you talk about Nintendo and Sony, we have a ton of respect for them, but we see Amazon and Google as the main competitors going forward,"

Petit retour en arrière, quelques semaines avant de rentrer dans le paradigme "COVID" !En février 2020, Spencer affirmait que Google ou Amazon, étaient les vrais concurrents en balayant d'un revers de mains les acteurs historiques japonais, Sony et NintendoOr, plus de 4 ans après, on peut constater qu'aucun de ces acteurs cités ne joue un rôle majeur dans le gaming Google Stadia a pris fin 2 ans après les propos de Spencer et l'Amazon Luna est quasiment porté disparu vu que très peu de monde semble être dessus.On peut même ajouter Apple et son Apple Arcade qui est extrêmement marginal et Facebook qui s'est vautré dans le metaverse, bien que ce soit moins lié au jv.PS : cet été, devait sortir le store mobile Xbox pour "casser" le duopole de Google et Apple...