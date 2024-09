J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Jean-Michel Blottière, qui est revenu pendant plus de 75 minutes sur sa carrière en tant que journaliste.Un entretien captivant, où il revient notamment sur les difficultés liées à la création du premier magazine de jeux vidéo européens, TILT, puis sur l'évolution du métier de journaliste dans ce milieu, et la nécessaire adaptation avec l'arrivée des premiers concurrents.Sans oublier les aventures télévisuelles Pixifoly et Micro Kid's ...