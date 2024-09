C'est lors d'une interview donnée au journal japonais Nikkei il y a quelques jours, que le Co-PDG de PlayStationa réaffirmé leur volonté d'étendre leur audience sur PC, mais en gardant comme cœur d'activité les consoles de salon :Après avoir déclarer que leurs jeux à servir sortiraient day one sur PC, avec l'abandon rapide deainsi que la baisse de joueurs suret qui risque d'impacter leur envie de produire ce type de jeu, la question est de savoir s'ils vont accélérer la sortie de leurs jeux solo sur PC ? La réponse dans les prochains mois.

posted the 09/16/2024 at 03:21 PM by tripy73