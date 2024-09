Oui parlons jeu plutot et aujourd'hui est un grand jour car le 'vrai' GOTY vient officiellement de passer en 1.0!Oui le, je parle ni d'Astro bot malgré tous ses niveaux aux allures de chef d'oeuvre de conception, ou de Wukong qui vient de faire une entrée fracassante sur le marché, et pas plus de Erdtree ou FF7 Rebirth..Non, celui qui sera à n'en pas douter mon GOTY 2024 : Satisfactory!J'avais fait un petit article en 2020 pour parler de ce jeu incroyable alors qu'il n'était qu'en v0.4, pour plus de détail :Depuis le jeu s'est perfectionné, autant techniquement (passage sur Unreal Engine 5, Lumen / global illumination) que sur son contenu évidemment à travers de grosses updates.La force de ce jeu et d'abord l'exploration de son immense OW couplé à l'extraction des ressources afin de créer un réseau jusqu'à sa/ses bases pour les exploiter (monde qui rappelle Mira de Xenoblade X tant par sa DA, son level design, sa liberté de mouvement et de son concept d'exploitation des lieux).Evidemment, si vous avez aimé ça sur Xenoblade X (ou dans d'autres jeux comme Subnautica), vous aimerez encore ici, ces aspects y sont d'ailleurs extrêmement travaillés.Bref, le jeu est un savant mélange d'exploration, de réflexion, de construction et d'optimisation des lignes de production.Et à mon sens, le plaisir manette en main est terriblement addictif, l'un des meilleurs de l'histoire du jeu vidéo.L'autre bonne nouvelle aussi est qu'il vient d'être annoncé sur console avec un vague 'soon'Et pour finir quelques screens maison de l'époque quiun peu les environnements et certains 'outils' du coup :