98%

Le jeu propose principalement 3 rôles à mon sens que l'on doit pratiquer un minimum :

Pourquoi le jeu est aussi bon?

Du coup à la question vaut il le coup d'etre testé alors qu'il est encore en Early Access?

Peut être avez vous déjà essayé Factorio son précurseur. Et si oui, alors plutôt Factorio ou Satisfactory?Pour la petite histoire Factorio est un jeu de gestion / stratégie où l'on fabrique nos outils en mettant en œuvre des lignes de production automatique comme dans une immense usine.Le jeu a reçu un excellent succès critique et commercial (94 méta,d'avis positifs sur Steam et avec une communauté de 5 à 10 millions de joueurs).Une autre équipe, à l'origine de GOAT Simulator (oui), a décidé récemment de reprendre le même concept et d'en faire un jeu nommé Satisfactory.Le jeu est encore en Early Access (depuis mars 2019) même si le dev est très avancé désormais. Sa particularité est qu'il troque la vue 2D classique du dessus des jeux de gestion pour la transposer dans une vue FPS. Le joueur se trouve directement immergé dans un immense open world sauvage et hostile où l'exploration prend une part prépondérante.Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parlé du jeu un trailer vaut mieux qu'un long discours.- il y aChercher de nouvelles ressources à l'aide d'une simple boussole et quelques outils n'est pas évident. Pas de map jusqu'à un niveau très avancé, d'indication précise, ni de teleport autorisé évidemment. Surtout qu'une fois trouvée, il faut encore automatiser l'extraction de la ressource et réfléchir au meilleur moyen de locomotion et le mettre en oeuvre. Quand on est à 1 ou 2 km de la destination, ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment partir bien préparé.- il y aÉtablir la façon dont on va placer nos bâtiments (où et comment) pour garantir un fonctionnement lisible et efficace de notre production. Organiser et préparer les zones de jeu pour les futurs bâtiments (fondations, murs) afin que l'on s'y retrouve facilement quand on cherche des ressources.- il y aOptimiser et ajuster la production en fonction des besoins. S'assurer par exemple que l'on génère assez d'électricité afin d'éviter une coupure générale, que les débits dans nos conduits pour transporter eau/pétrole sont assez bons pour alimenter les différentes usines (attention à la gravité l'eau ne monte pas sans aide).+ Open world gigantesque au level design très travaillée, très dense, avec une énorme verticalité et une belle DA très colorée, "fantasy" qui me rappelle parfois Mira de Xenoblade X.+ Possibilités de gameplay vraiment poussées avec enormement d'outils et donc de façon d'aborder nos problemes au fil de notre progression.+ Jeu déjà extremement riche qui propose une experience variée et complete+ Aucun crash, juste des petits bugs (de collision principalement) de temps à autre que l'on trouve regulierement dans des jeux pourtant gold).+ Déjà de nombreux mods.+ Exploration enivrante, on va partout où on veut en fonction de nos possibilités sans jamais être pris par la main.+ Ramener des ressources qui viennent de loin apporte beaucoup de satisfaction car c'est une tache relativement complexe, qui fait réfléchir, demande de l'organisation et qui peut prendre plusieurs heures.+ Organiser/optimiser son usine est aussi très gratifiant quand on a le sentiment d'avoir mis en place un système bien huilé, qui n'a pas besoin de nous.+ Complexe en apparence, mais intuitif et simple en meme temps+ La possibilité de commencer la partie dans 4 zones différentes (ça reste un seul open world au final) avec chacune sa propre difficulté de départ+ Visuellement agréable meme si ça manque encore un peu de finition par moment+ Techniquement ça semble déjà tourner correctement. Je suis en 4K/quasi full ultra/60fps sur ma RTX 2080 la plupart du temps, c'est globalement du bon boulot, les jeux de lumières et d'ombres apportent beaucoup à l'ambiance et à l'aspect visuel.+ Jouable online, des joueurs peuvent venir chez vous et participer à votre oeuvre+ Une vraie experience de jeu originale+ grosse durée de vie, ça fait 20 jours que je suis dessus, environ 100h à mon actif, j'ai toujours pas débloqué tous les 'niveaux' qui offrent accès a de nouveaux batimements/materiaux et j'ai dû visiter 30-40% de la map seulement.Je dirais oui, la richesse, la qualité de l'experience font que je ne regrette pas de m'y investir bien malgré moi car ce n'etait pas ma volonté au départ d'aller aussi loin mais c'est devenu une drogue.Et pour finir quelques screens maisons quiun peu les environnements et certains 'outils' du coup :