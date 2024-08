Je vais être simple dans mon explication en vous présentant des exemples parlant. Donc des regrets vidéoludique j'en ai plusieurs les voici: Etant fan de Sonic l'un de mes regrets c'est qu'on est pas eu un épisode du herrisson sur Sega Saturn car soyez sûr que j'aurais acheté la console. Etant fan de Wipeout , j'aimerais avoir un autre épisode mais la licence semble morte. Etant fan d' Ace Combat je trouve dommage de n'avoir pas eu un épisode canonique sur PS3. Etant fan d' Unreal Tournament je suis dégouté de l'abandon de cette licence au profit de ce torchon qu'est Fortenite . Puis des regrets en vrac sur des licences comme G-Police , Remember Me ou encore la licence des Strike (vous savez le jeu avec l'hélicoptère) dommage qu'ils n'ont pas pu continuer dans la durée je suis sûr qu'ils auraient pu être de bonne licence à long terme.

Like

Who likes this ?

posted the 08/21/2024 at 02:29 PM by opthomas