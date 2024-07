"C'était presque comme assister à une réunion de lycée 20 ans aprés. Certes 23 ans changent beaucoup de choses et les souvenirs que nous avons au fil du temps sont peut-être devenus plus beaux. Les choses que nous n’aimions pas ou qui étaient peut-être des souvenirs amers s’estompent lentement et passent au second plan."C'est lors d'un dîner avec Naoki Yoshida (FF14, FF16) que Sakaguchi a mentionné que Mistwalker souhaitait porter Fantasian sur de nouvelles plateformes et qu'ils envisageaient de publier le jeu eux-mêmes. Yoshida lui a alors fait la proposition de voir avec Square-Enix et c'est comme ça que ça s'est fait."J'étais un peu inquiet de ce que les gens de Square-Enix ressentiraient en travaillant avec moi, peut-être qu'ils auraient des sentiments mitigés. En fait, l’accueil a été plutôt chaleureux. Une fois la nouvelle annoncée, j'ai reçu des tweets de nombreux employés actuels de Square disant : "Bienvenue, Sakaguchi-san". Certaines personnes que je connais, d'autres non. Tout le monde travaille dur pour atteindre un objectif commun."Malheureusement malgré ce petit retour a la maison, Sakaguchi a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à revisiter Final Fantasy ou l'une de ses anciennes franchises en partie parce qu'il était desormais devenu un joueur plutôt qu'un créateur."Si je reprends la marque Final Fantasy, je ne sais pas si je pourrai vraiment profiter autant de Final Fantasy XIV" a-t-il déclaré (dur dur).Sakaguchi a également déclaré qu'il n'était pas intéressé à porter des jeux plus anciens tels que Lost Odyssey et Blue Dragon sur les plateformes modernes, malgré les récentes rumeurs suggérant le contraire. Il souhaite surtout trouver un moyen de relancer le jeu de stratégie Terra Battle sorti sur téléphone en 2014 qui n'est plus jouable.Neanmoins le légendaire designer travaille sur un autre projet, en effet même si Sakaguchi avait autrefois pensé que Fantasian pourrait être son dernier jeu, il dit maintenant qu'il finalise l'histoire d'un nouveau titre avec Mistwalker. La société a récemment déposé une marque pour "Fantasian Dark Edge", suggérant qu'une suite est en préparation, même s'il n'entrera pas dans les détails.