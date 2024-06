Bonsoir à tous ! Petit moment de panique ! J'allume ma PS5 ce soir pour me lancer une petite partie de Street Fighter 6, le CD était déjà dedans et j'y ai joué plus tôt dans la semaine sans aucun soucis.



Mais dès le début, le bruit du CD qui tourne m'interpelle, et je me dis "Bizarre le bruit que fait la console", donc le cd tourne et tourne et à la fin la console m'indique "Disque non reconnu. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou sale, ou qu'il n'a pas été inséré à l'envers"



Donc là je me dis bizarre, je me souviens pas l'avoir éjecté depuis, et je me dis peut-être que je l'ai refoutu à l'envers la dernière fois sans faire attention, le système de lecteur CD PS5 étant tellement peu intuitif !



Donc je réessaye, toujours pas ! Je me dis je vais tenter avec un autre jeu, et là rebelote même message...Est ce que le lecteur CD est mort ? MAJ cachée pour acheter la PS5 PRO ou la PS5 SLIM sans lecteur ?



Suis-je baisé et condamné à en racheter une ?