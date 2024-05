Multi machines

Encore un titre que j'avais sur le DD depuis un moment et que je me suis lancé sans trop savoir de quoi il s'agissait. Petite surprise du coup tant Far Changing Tides est prenant !!+ Superbe univers. Alors oui c'est assez simple graphiquement, limite minimaliste dans son ensemble (quasi pas de musique notamment), mais ça fait mouche et ça correspond à la sensation de vide que veut dégager le jeu.+ Gameplay prenant. Rien de compliqué mais des petites touches de gestion par ci, d'énigme par là, ou de plate forme là bas ... qui sont bien amenées. Ca laisse le jeu se parcourir agréablement.+ Level design intéressant. Les énigmes sont plutôt bien intégrées à la construction des décors et on prend plaisir à tout fouiller aussi bien pour profiter de l'univers du jeu que des quelques éléments cachés.+ Durée de vie correcte. En gros juste le bon dosage pour ne pas devenir lassant.- Pas vraiment d'explication sur l'univers en lui même. Alors en finissant ce jeu je me suis rendu compte que c'était une suite et que je n'ai par conséquent pas fait le premier. Je suis peut-être passé à côté de l'histoire.- Il manque quand même un petit quelque chose pour que la bonne expérience de ce jeu devienne inoubliable. De la doc cachée qui explique quelques trucs, une chtouille d'ambiance musicale ... je ne saurais trop quoi dire mais il manque juste un petit quelque chose !!Ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que ce que l'on peut en dire est aussi minimaliste que le jeu en lui même. Far est un titre qui se fait d'un bout à l'autre en se laissant porter par sa construction simple et efficace. On ne se pose pas la question de la jouabilité, des compos, des énigmes, ... tout est fait pour que l'on effectue l'aventure sans se poser de question. Et ça marche, car Far Changing Tides est un excellent petit jeu d'aventure.