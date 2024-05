Multi machines

Un peu de subtilité après avoir fait Maneater avec Iris Fall, petit jeu de puzzle en noir et blanc ou l'on doit jouer à la fois une petite fille et son ombre pour résoudre quelques énigmes et avancer dans l'histoire. J'ai un peu tiqué en le voyant car ça me faisait un peu penser à un autre jeu que j'ai fais il y a quelques mois : Shaddy Part of Me. Mais bon les apparences ne se vérifient pas toujours.+ Principe du personnage et son ombre qui fonctionne bien. Les puzzles font mouche et ça se laisse parfaitement jouer.+ Style graphique agréable. Ca reste une prod indé avec de petits moyens mais la touche graphique fonctionne et l'ensemble plaisant+ Pas trop long, ni trop court. L'inconvénient de ce genre de jeux est que ça fini souvent par être lassant. Du coup il faut trouver un juste équilibre avec la durée de vie. Ici ça passe très bien.- Beaucoup trop pompé sur Shaddy Part of Me. Entre le style épuré niveau couleur, le principe, le gameplay, ... franchement le studio a surement adoré ce titre pour vouloir proposer leur version ... mais là il ne se démarque vraiment pas assez.- Moins bon que son homologue dont il s'inspire. Iris Fall n'est pas mauvais, loin de là. Mais pour un jeu qui sort après et qui reprend autant les principes de la source ... il y avait matière à faire mieux.- Les mécaniques simplistes. Encore une fois le jeu ne tient pas la comparaison avec son modèle, plus étudié et travaillé sur les énigmes. Ici on ne tourne pas en rond bien longtemps, et parfois on a même juste l'impression de suivre un cheminement sans avoir à réellement réflechir.- Vite chiant si vous avez fait Shaddy. Autant le dire clairement.Iris Fall, n'est pas un mauvais jeu, loin de là. Il dispose d'un design sympa, d'une aventure plaisante sans prises de tête, et d'un felling très agréable. Le soucis est surtout qu'il vient reprendre toutes les grandes lignes d'un jeu sorti un an plutôt sans jamais en améliorer la recette, ni même l'égaler (le comble). Du coup si vous avez eu le malheur de faire Shaddy avant, Iris Fall vous paraitra fade avec en prime une sensation de déjà vu qui ne vous lâchera pas de la partie.Pour les autres, laissez-vous tenter. L'aspect découverte que l'on peut avoir si on commence par Iris Fall lui donnera suffisamment d'attrait pour gommer les quelques défauts du titre et son aspect "copie.