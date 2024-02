Selon Pyoro donc autant dire ultra fiable : - Retour de Endless Ocean (probablement remaster ou remake) - Un Pocket Jokey de Game Freak - Au moins 1 jeu Level-5 - Du Penny's Big Breakaway - Une démo du prochain Contra - Une démo de Unicorn Overlord - Shin Megami Tensei V - Vengeance - Ninja Five-O (selon une bourde d'IGN) Liste non complète.

posted the 02/20/2024 at 03:43 PM by shanks