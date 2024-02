Jeux Video

Réflexion perso mais vu comment les choses semblent partie, ou en tout cas si les rumeurs se confirment, ne reste plus que pour Xbox de mettre en place un ultime changement de politique autour du Game Pass, de manière simple :



- Une offre sans tiers, uniquement les jeux XGS mais plus ou moins un an après leurs sorties.



Donc un équivalent de l'EA Play au final, seul moyen pour Sony d'accepter ce genre de service contrairement à la politique du Day One (d'où l'absence de vrai Ubi+ sur PS5).



Je pense qu'un Game Pass Premium Day One continuera de perdurer sur Xbox tant qu'il y a une Xbox, puis ensuite se retrouvera uniquement sur PC et en Cloud.