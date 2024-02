Quelques informations intéressantes d'un chef de produit Zenimax même s'il peut évidemment pas tout dire:Sarah Bond parlera de cela au printemps.Il dit également que cette décision de porter leurs jeux sur les autres consoles est dû à des donnés qu'ils ont du marché jeu vidéo. Et qu'ils prennent en compte uniquement cela.Xbox en fera une explication très concise de la situation.Il dit aussi que c'est en cours et déjà décider.Il dit aussi que le discours sur Internet autour de cela n'est pas "considéré", mais que les préoccupations sont valables.Jez Corden a également laissé entendre qu'il y avait beaucoup plus de titres qu'il avait entendus en novembre qui allaient être multiplateformes.Nate (qui a été le premier à en parler) à dit également hier sur Resetera qu'il n'en dirait pas plus car certains prennent déjà mal Hifi Rush et SOT.