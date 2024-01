Charts

(du 02 janvier 02 au 31 Décembre)The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (NSW) 315.000 / NewSuper Mario Bros. Wonder (NSW) 220.000 / NewEA Sports FC 24 (PS4) 187.000 / NewMario Kart 8 Deluxe (NSW)Nintendo Switch Sports (NSW)EA Sports FC 24 (PS5) 150.000 / NewEA Sports FC 24 (NSW) 133.000 / NewMarvel's Spider-Man 2 (PS5)Hogwarts Legacy (PS5) 107.000 / NewPokémon Escarlata y Púrpura (NSW)Minecraft (NSW)Animal Crossing New Horizons (NSW)Super Mario Odyssey (NSW)Hogwarts Legacy (PS4)Grand Theft Auto V (PS4) >50.000EA Sports FC 24 (Toutes versions additionnées) : 550.000PS5: ~550.000 / ~1.126.000NSW: 410.000 / ~3.050.000XBS: 100.000 / >295.000PSVR2: >20.000 / NewPSPortal: >10.000 / New