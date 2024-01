Je voulais savoir si quelqu'un connaît les rapports de force entre les différents stores PC existant. Je me doute bien que Steam domine mais à quel point ? J'ai regardé un peu et ce serait 75% pour Valve mais rien n'est sûr. Curieux de savoir la part d'Epic Games et des autres vu que j'aime bien les stats et données diverses.



Merci.