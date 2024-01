La croissance des abonnements a stagné, et les services d'abonnement sur les plates-formes de console et de PC ne représentent que 10 % du total des dépenses de contenu des jeux vidéo aux États-Unis.



Je comprends que certaines personnes veuillent protéger leur manière de consommer le jeu vidéo préféré, mais l'idée que les abonnements deviendront dominants n'est pas étayée par les données.

Les abonnements ont été plus additifs que cannibales, et offrent aux joueurs, aux développeurs et aux éditeurs plus de choix dans la façon de jouer ou de se lancer sur le marché. L'alarmisme sur ce sujet est tout à fait inutile.

Selon Mat Piscatella de Circana NPD à qui l'ont doit les ventes US chaque mois.