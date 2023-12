Nous avons pu assister au nouvel event' Fortnite, qui graphiquement met une véritable claque à toute l'industrie du jeu vidéo. Sans même compter la présence de l'incroyable Eminem !Proposant un spectacle impressionnant gratuitement à des millions de joueurs, le phénomène Fortnite nous a encore montré, durant cette saison OG (plus de 100 millions de joueurs), qu'il est bien implémenté dans l'industrie vidéoludique, et qu'il va falloir faire avec ce mastodonte pour les années à venir...Bonus : Peter Griffin arrive

posted the 12/03/2023 at 05:26 AM by otakugamefr